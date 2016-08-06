Барнаул, 6 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Съемочная группа телепроекта «Наши новости» (Барнаул) провела эксперимент, приобретя в одной из торговых сетей города творог из Новосибирска и молоко из Красноярска. Результаты исследований, проведенных специалистами центральной научно-производственной радиологической лаборатории удивили не только журналистов, но и экспертов. При производстве творожного продукта молоко не применялось вообще: на 35 процентов он состоит из пальмового масла. А еще в его составе присутствует олеиновая кислота, которую применяют, в том числе, при производстве лакокрасочных материалов.

Молочная продукция. Фрагмент советского плаката

«В данном образце молочная продукция полностью отсутствует. Это синтетическое вещество растительного происхождения», — заявил корреспондентам «НН» исполняющий обязанности директора центральной научно-производственной ветеринарной радиологический лаборатории Вячеслав Зубанов.

По данному факту специалисты обещают организовать проверку торговой сети. Что касается молока, оно полностью соответствует ГОСТам, — отмечают корреспонденты «НН».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с увеличением производства молочной продукции в Алтайском крае увеличился и объем контрафакта. В ноябре 2015 года в черные списки проверяющих попали ряд предприятий Алтайского края: их сыры были названы фальсифицированными.

Так, в сентябре Росконтроль обнаружил, что сыр «Голландский» Поспелихинского молочного комбината вовсе не сыр: молочного жира в нем не больше половины, остальное — жир растительный. О том, что в использовании пальмового масла алтайские сыроделы не видят ничего плохого, заявлял в прошлом году президент местного Союза сыроделов и руководитель группы компаний «Киприно» Денис Зюзин.

«Никто не делает тайны, что сегодня в торговых сетях есть такие недорогие сырные продукты, содержащие растительный жир. Если вам не нравится пальмовое или любое другое растительное масло в составе продукта — покупайте более дорогие продукты, они в широком ассортименте представлены во всех торговых сетях», — отмечал Денис Зюзин в интервью корреспондентам программы «Вести-Алтай».

Между тем, специалисты алтайского Россельхознадзора отмечают: «фальшивят» не только алтайские производители: молочную продукцию под алтайской маркой подделывают за пределами региона.