Розо, 6 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В ответ на обращение руководства Содружества Доминики с просьбой об оказании помощи в преодолении последствий тропического шторма «Эрика», постигшего карибскую страну в 2015 году, российской стороной поставлен медицинский модуль общего профиля со спецоборудованием и лекарствами в рамках финансируемого Россией проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования, об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

Hans Hillewaert Доминика

Тропический шторм «Эрика» обрушился на страны Карибского бассейна год назад. На острове Доминика погибли 20 человек, более 30 — пропали без вести, передавало Associated Press. По словам премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита, ущерб, причиненный островному государству, отбросил его на 20 лет назад. Он отметил, что «степень разрушений грандиозна», и, «по сути, заново предстоит отстроить Доминику».

«Осуществленная Российской Федерацией гуманитарная акция, несомненно, послужит восстановлению нормальной жизни дружественного народа Содружества Доминики. Она стала отражением нашей общей линии на укрепление связей со странами Карибского бассейна и оказание помощи малым островным развивающимся государствам в соответствии с принятыми на себя обязательствами в сфере содействия международному развитию, а также национальным вкладом в реализацию согласованных в рамках ООН приоритетов глобальной социально-экономической повестки дня», указано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.