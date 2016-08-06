Одесса, Украина, 6 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации задержан Службой безопасности Украины (СБУ) за вывод из страны $16 млн. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

pixabay.com Доллары

Сообщается, что 52-летний Евгений В. создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

СБУ утверждает, что ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Гражданин России был задержан якобы при попытке вывезти из страны $210 тысяч наличными.

Всего ему удалось вывести из Украины $16 млн.