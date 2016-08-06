Ла-Пас, 6 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. 6 августа Боливия отмечает 191-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия: выступления фольклорных коллективов, корриды, народные игры. Также, состоятся военный парад и карнавальные шествия.

es.wikipedia.org Акт о независимости Боливии

В мае 1809 года произошло восстание в Чукисаке, которое стало началом войны за независимость, продолжавшейся около 15 лет. Только в декабре 1824 года освободительная армия под командованием генерала Сукре — сподвижника С. Боливара, одержала решающую победу при Аякучо и разгромила испанские войска. В августе 1825 конгресс в Чукисаке провозгласил создание самостоятельной независимой республики Боливии (названа в честь Боливара). 6 августа 1825 года Учредительное собрание всех провинций провозгласило независимость провинции Верхнее Перу. Государство было названо Боливией в честь Симона Боливара, при поддержке которого территория страны была освобождена, а столица государства — в честь генерала-освободителя Антонио Хосе Сукре.