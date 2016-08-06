Калининград, 6 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. С 3 по 8 августа на территории всероссийского молодежного форума «Балтийский Артек» в Калининградской области проходит смена «Поколение Z», участниками которой стали дети в возрасте 13−17 лет — представители 17 муниципалитетов региона, в том числе из пилотных школ «РДШ». Форум объединил две сотни учащихся.

baltartek.ru Открытие смены «Поколение Z»

В рамках смены участники приобретут навыки, повысят компетенции в рамках основных направлений деятельности Российского движения школьников. Программа смены предусматривает такие блоки, как «Добровольчество», «Патриотическое воспитание», «Медиа/СМИ», «Личностное развитие, реализация творческого потенциала».

В программе смены — лекции, мастер-классы по развитию на базе школ «Российского движения школьников». Кроме того, для подростков будут организованы спортивные соревнования, концерты, кинопросмотры, встречи с почётными гостями и многое другое.

Предполагается, что 8 августа, в рамках подведения итогов работы смены, лучшие балтартековцы будут приняты в Российское движение школьников.