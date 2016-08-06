Барнаул, 6 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Корреспондент телеканала «Катунь-24» Елена Заздравных переслала коллегам фотографии градин, которыми засыпало сегодня, 6 августа, райцентр Чарышское. По ее словам, сильный дождь с ледяными осадками начался около часа назад. Градинами, которые судя по снимкам, были размером с небольшие яблоки, побило огороды и автомобили местных жителей.

Елена Заздравных, Катунь 24 Град в райцентре Чарышское

Как уже сообщало ИА REGNUM, этим летом стихия доставила уже немало неприятностей жителям региона. Крупный град, от которого пострадали посадки, в июле пережили в поселках под Барнаулом, в Шипуновском районе, а также — традиционных туристических рекреациях: на озере Ая и трудное «Бирюзовая Катунь» (Алтайский район).

В середине июня не повезло посадкам жителей села Урывка Тюменцевского района, а вечером 18 июля ливень в районе села Батурово (Шелаболихинский район) был настолько сильным, что вместе с потоками воды уносило надзорные постройки, домашнюю птицу и скот. Еще несколько дней потребовалось на то, чтобы восстановить размытую трассу.

В ближайшие дни, по данным синоптиков, вероятность дождей в регионе сохраняется.