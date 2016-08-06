Лима, 6 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Коренное население Перу вышло на акции протеста — первые после прихода к власти президента Педро Пабло Кучински. Напомним, что Кучински в своих предвыборных декларациях обещал решать спорные вопросы, возникающие между иностранными компаниями и местным населением путем диалога. Кроме этого, он подчеркивал значимость реализации гуманитарных и социальных программ.

Freedomboy18 Педро Пабло Кучински

Однако, Кучински пошел на утверждение горнодобывающих проектов без консультаций с населением, которые опасаются загрязнения окружающей среды и требуют компенсации ущерба, который могут понести они. Президент уверен, что Перу нуждается в инвестициях и он постарается убедить в этом население. Социальная повестка дня нового правительства также находится в фазе ожидания выполнения предвыборных обещаний. В первую очередь, это повышение заработной платы школьным учителям из государственных учебных заведений, комментирует Prensa Latina.

На этой неделе прошла первая массовая протестная акция после прихода к власти Педро Пабло Кучински в южной части Андского региона Куско. Фронт защиты интересов провинции Куско заявил, что перекроет движение туристов в Мачу-Пикчу, если их требования не будут выполнены.

Напомним, что не малую роль в победе Кучински сыграли голоса левых сил. Практически, сразу после второго тура получившая по итогам третье место кандидат от левых сил Вероника Мендоса призвала своих сторонников отдать голоса Педро Пабло Кучински, чтобы не допустить возвращения во власть семьи Фухимори. Педро Пабло Кучински, в конце-концов, поддержал идею альянса с левыми силами на выборах, пообещав им представительство в новом правительстве, которое он назвал «правительством большой базы». Кроме этого, Педро Пабло Кучински заявил, что, присоединив к себе левые силы, он сможет нейтрализовать, в случае победы на президентских выборах, сторонников Кейко Фухимори в парламенте, писало ранее ИА REGNUM