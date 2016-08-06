Малоярославец, Калужская область, 6 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В первый день летних XXXI Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, сегодня, 6 августа в Малоярославце открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета спорта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Планета спорта» в Малоярославце

По информации спортивного ведомства, современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Малоярославце представляет собой двухэтажное здание, в котором разместились универсальный спортивный зал с трибунами на одну тысячу мест, плавательный и учебный бассейны, а также тренажерный и специальные спортзалы для занятий борьбой и аэробикой.

Спортивные секции смогут посещать более 180 человек в смену. В этом году в физкультурно-оздоровительном комплексе начнут работать отделения футбола, плавания, пауэрлифтинга, волейбола, греко-римской борьбы, лыжных гонок и полиатлона. Бесплатно в них будут заниматься свыше 950 детей и подростков.

На строительство комплекса было выделено 216 миллионов 385 тысяч рублей из федерального, областного и местного бюджетов. За счет внебюджетных средств была построена блочная котельная. Строительство ФОКа велось 17 месяцев.

«Символично, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Малоярославце мы открываем в день начала летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро», — заявил на церемонии открытия ФОКа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Глава региона выразил надежду на то, что в новых условиях тренеры смогут вырастить достойную смену чемпионам разного уровня, в том числе и олимпийского. Он также предложил всем жителям района, независимо от возраста, активнее приобщаться к занятиям физкультурой и спортом. «Хорошая физическая форма помогает людям добиваться успехов и в учебе, и в работе, и в жизни. В идеале каждый житель нашей области в меру своих сил должен заниматься физкультурой и спортом», — подчеркнул губернатор.

Вместе с воспитанниками и тренерами спортшколы Анатолий Артамонов принял участие в посадке деревьев и кустарников в сквере у нового физкультурно-оздоровительного комплекса.