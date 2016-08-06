Манагуа , 6 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Даниэль Ортега выдвинул себя в президенты на третий срок. А свою жену — Росарио Мурильо — в вице-президенты страны. Отметим, что непотизм давно стал приметой политической жизни современного Никарагуа. Сын четы Ортега — Лауреано Ортега отвечает в руководстве страны за связи с Китаем и Россией. Кроме этого, он является близким другом обанкротившегося главного концессионера Никарагуанского канала Ван Цзина. Росарио Мурильо занимает пост координатора правительственного совета по связям с общественностью.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

Руководство Никарагуа и сама Росарио Мурильо уверены, что ее выдвижение — это «победа народа и эмансипации», сообщает «Prensa Latina».

Напомним, что 6 ноября 2016 года в Никарагуа состоятся всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны должны выбрать президента, вице-президента, девяносто депутатов и двадцать представителей в центральноамериканский парламент. По данным официальных соцопросов, и Даниэль Ортега, и его жена имеют «широкую народную поддержку». По данным фирмы M & R Consultores, у президента 82,2 процента поддержки, а работу Росарио Мурильо положительно оценили 82,8 процента потенциальных избирателей. 67,3 процента никарагуанцев поддерживают руководство главы государства, а 78 процентов считают, что правительство Сандинистского фронта учитывает интересы и потребности населения.

Однако, по другим экспертным оценкам, в Никарагуа процветают коррупция и семейственность. Никарагуанцы массово эмигрируют из страны. Согласно данным исследования, проведенного отделом изучения международных миграционных процессов под руководством Экономической комиссии для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), с 2009 года по 2015 год из Никарагуа выехали на ПМЖ более 61 000 человек. В Коста-Рике сейчас проживает большая никарагуанская диаспора, которая составляет более 287 тысяч человек. Эти данные, полученные ЭКЛАК, приводит издание El Nuevo Diario. Однако, по некоторым сведениям, учитывая нелегальную миграцию, в Коста-Рике уже проживает около 800 000 выходцев из Никарагуа, писало ранее ИА REGNUM.