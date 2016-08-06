Москва, 6 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2017 год. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 6 августа, на сайте правительства.

Аркадий Пластов. Колхозный праздник. 1938

В постановлении сказано, что правительство поддерживает проект министерства труда и социальной защиты о выходных и праздничных днях в 2017 году.

Согласно предложению Минтруда на Новый год граждане будут отдыхать более недели. По три-четыре дня выходных будет в феврале, мае, июне и ноябре.

С выходными днями совпадают лишь некоторые праздники.

В 2017 году праздничные дни распределены следующим образом:

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2016 по 8 января 2017.

День защитника Отечества — с 23 по 26 февраля.

Международный женский день — 8 марта.

Праздник весны и труда — с 29 апреля по 1 мая.

День Победы — с 6 по 9 мая.

День России — с 10 по 12 июня

День народного единства — с 4 по 6 ноября.