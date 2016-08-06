Калуга, 6 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Торжественное открытие второго «Дерева Счастья» состоялось сегодня в сквере «Золотая аллея» в Калуге, сообщает 6 августа корреспондент ИА REGNUM.

Фото Анастасии Волковой vest-news.ru Новое «Дерево Счастья» в Калуге

Первое «Дерево Счастья» было установлено на «Золотой аллее» в 2011 году. Калужские молодожены традиционно украшают его лентами и замками. За пять лет на ветвях «Дерево Счастья» не осталось свободного места и тогда городские власти приняли решение установить еще одно.

На новом трехметровом, выполненном из металла, «Дереве Счастья» организаторы повесили 20 железных яблок.

Первыми свой «замок счастья» на дерево повесили молодожены Инна и Александр Колесниковы. Ключ от замка новобрачные забрали с собой уже как семейную реликвию.

«В Калуге есть традиция, молодожены особо любят после росписи приезжать на это место и вешать на дерево свой замок «счастья». В год у нас создается более 3 тысяч пар, но ни одной дерево не может вытянуть столько металлических замков. Поэтому было принято решение поставить еще одно», — заявил на церемонии городской голова Константин Горобцов.

Калужский градоначальник поздравил молодоженов с днем свадьбы и вручил им памятные подарки.