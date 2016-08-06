Брюссель, 6 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Бельгии, приговоренная судом Брюсселя к 15 годам тюрьмы гражданка марокканского происхождения Фатима Аберкан, которая являлась руководителем террористической ячейки, запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», вышла на свободу из-за бюрократических проволочек. Об этом сегодня, 6 августа, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что освобождение руководительницы бельгийской ячейки ИГ стало возможным из-за судебной волокиты. Дело в том, что адвокат Аберкан подал кассационную жалобу на приговор суда. С момента подачи жалобы прошло пять месяцев, а дата судебных слушаний так и не была назначена.

В итоге обвинительная палата Брюсселя рассмотрела просьбу адвоката освободить его клиентку из-за превышения разумных сроков рассмотрения высшей судебной инстанцией прошения об обжаловании приговора. Обвинительная палата Брюсселя сочла этот довод обоснованным и приняла решение об условном освобождении террористки.

Женщине было предписано не появляться в брюссельской коммуне Моленбек, который является рассадником радикального исламизма. Также ей запрещено выезжать за пределы Бельгии и сдать оба своих паспорта — марокканский и бельгийский. Кроме того, Аберкан предписано не появляться на улице с 22 часов до 6 часов утра, посещать центр дерадикализации и не открывать интернет-сайты, побуждающие к террористической деятельности.