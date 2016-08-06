Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В первый день соревнований XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро будет разыграно 12 комплектов медалей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте Олимпиады сегодня, 6 августа.

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Из-за разницы во времени финалы состязаний пройдут поздно вечером и в ночные часы по московскому времени.

Сборная России будет участвовать в соревнованиях по дзюдо, велоспорту, стрельбе из лука, стрельбе, плаванию, тяжелой атлетике и фехтованию. Также проведут матчи российские женские сборные по волейболу и гандболу.

В этих Играх будут разыграны рекордные 306 комплектов медалей для спортсменов в 28 видах спорта.

Торжественные открытие Олимпийских игр в Рио состоялось накануне, 5 августа.