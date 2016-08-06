Ташкент, 6 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Узбекистан работает над созданием единого электронного реестра недвижимости, по графику проект будет поэтапно реализован в 2016—2019 годах, сообщил ИА REGNUM представитель Госкомитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

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По его словам, «реализация проекта значительно сэкономит время граждан при операциях с недвижимостью».

«В частности, реализация проекта обеспечит одновременную подачу заявлений на регистрацию и кадастровый учет», — отметил он.

Финансирование проекта стоимостью $25 млн будет осуществляться за счет займа Всемирного банка в размере $20 млн и средств узбекской стороны. Поставщиком основного оборудования «под ключ» для функционирования системы выступает южнокорейская ICT Technologies.