Берлин, 6 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. По мнению американского лидера, режим сирийского диктатора Башара Асада и его союзники при попустительстве России грубо нарушили условия заключенного в феврале перемирия. Однако замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу опроверг эти обвинения, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская политика в Сирии

Как сообщает издание, Обама ранее встречался с представителями Совета национальной безопасности США, чтобы обсудить с ними борьбу с террористическим «Исламским государством» (запрещено в России). Американский президент убежден, что, несмотря на перемирие, Россия в последние недели была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт в Сирии на стороне Асада, и сомневается, действительно ли русские заинтересованы в изменении ситуации.

Президент США не впервые упрекает Россию в поддержке кровавого режима Асада. Однако в последнее время США стали гораздо охотнее сотрудничать с Россией. Впрочем, Рябков считает, что Соединенные Штаты по-прежнему не готовы к равноправному диалогу с Россией в вопросах Сирии, отмечает SZ.