Анкара, 6 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Гражданка Федеративной Республики Германия была задержана в Турции по обвинению в причастности к движению бывшего имама и проповедника Фетуллаха Гюлена, которого режим турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняет в организации попытки военного мятежа. Об этом сегодня, 6 августа, пишет издание Sueddeutsche Zeitung.

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Сообщается, что поводом для задержания стали книги, найденные у гражданки Германии в доме. Книги указывали на её связь с Гюленом.

Посольство ФРГ в Анкаре не смогло связаться с задержанной женщиной.

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных попыталась захватить власть в Турции. Верные Эрдогану армейские части вместе с полицией и спецслужбами смогли подавить мятеж.

После мятежа режим Эрдогана развернул в Турции репрессии. В стране были закрыты тысячи частных школ, которые могут быть связаны с Гюленом.