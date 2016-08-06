Калининград, 6 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Команды России и Казахстана выиграли «Гонку преследования» в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты пяти стран. Международные состязания с 1 августа проходят в Калининградской области.

Штаб Балтфлота Российские морпехи на «Гонке преследования» под Калининградом

«Гонка преследования» на бронетранспортерах проводилась по маршруту протяженностью 10 километров, причем 600 метров приходилось на участок маневрирования на воде.

Помимо водных препятствий, экипажи преодолевали макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами, макет аппарели десантного корабля и другие препятствия. Кроме того, экипажи стран — участников международного конкурса выполнили стрельбы по целям на воде вооружением боевых машин.

По итогам этапа лучшими стали экипажи бронетранспортеров команд России и Казахстана. Далее в рейтинге следуют экипажи Китая и Венесуэлы, замыкают турнирную таблицу экипажи из Ирана.

Завершающий этап международного конкурса под названием «Эстафета» пройдет 9 августа. Тогда же и определится лучшая команда «Морского десанта — 2016».

ИА REGNUM напоминает, что международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках «Армейских международных игр — 2016» на полигоне Балтийского флота «Хмелёвка» с 1 по 13 августа. В нём принимают участие команды морских пехотинцев из Российской Федерации, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла.