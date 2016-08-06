Луганск, 6 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Глава ЛНР Игорь Плотницкий утром 6 августа получил ранения в результате мощного взрыва, который произошел рядом с его автомобилем, сообщают силовые органы республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

glava-lnr.su Игорь Плотницкий

Согласно информации силовиков, глава республики госпитализирован в одну из больниц Луганска, его состояние достаточно тяжелое. Во время взрыва были ранены еще несколько человек — охранник и водитель главы республики, а также повреждены фасады близлежащих зданий.

Покушение на Плотницкого произошло на перекрестке улиц Карпинского и Ватутина в Луганске. Основная версия покушения — деятельность диверсионно-разведывательной группы, подконтрольной властям Украины.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении на Плотницкого в эфире «112 Украина», однако заявил, что речь идет о «внутренних разборках» в ЛНР.

«По своим закрытым каналам я могу подтвердить эту информацию. Действительно, мы говорим о том, что было покушение на Игоря Венедиктовича Плотницкого, гражданина Украины. Сегодня действительно получил ранения», — сказал он.

По словам представителя Киева, покушение на Плотницкого «является подтверждением того, что там постоянно все неспокойно и идет борьба за власть, за денежные потоки».