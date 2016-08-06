Пекин, 6 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики всячески приветствуют российскую гуманитарную операцию в сирийском городе Алеппо. Об этом накануне, 5 августа, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Поднебесной Хуа Чуньин, сообщает пресс-служба ведомства.

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Она заявила, что китайская сторона приветствует российскую гуманитарную операцию в городе Алеппо, которая проводится на основании соответствующих решений ООН, и поддерживает все меры по ослаблению гуманитарного кризиса в Сирии, предпринимаемые мировым сообществом.

Поднебесная призывает все стороны продолжать придерживаться принципов политического урегулирования, усиливать контакты и консультации, обеспечивать устойчивый прогресс в вопросах прекращения огня, борьбы с терроризмом и оказания гуманитарной помощи, играть конструктивную роль в деле скорейшего разрешения сирийского вопроса, отметила Чуньин.

Напомним, власти США крайне критично высказываются о гуманитарной операции ВС РФ в сирийской провинции Алеппо. В частности, государственный секретарь США Джон Керри заявил, что сирийские и российские войска проводят гуманитарную операцию как подготовку к штурму Алеппо. Керри пригрозил Москве разрывом всех достигнутых по Сирии договоренностей, если начнется штурм Алеппо.