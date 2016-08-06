Луганск, 6 августа, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности покушения на главу Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого. По словам бывшего народного депутата Украины, перешедшего на сторону Донбасса, Олега Царева, глава ЛНР Плотницкий получил ранения. Об этом Царев заявил сегодня, 6 августа, в эфире Life.

glava-lnr.su Игорь Плотницкий

Царев отметил, что это было хорошо спланированное покушение. На обочине дороги в тот момент, когда проезжала машина Плотницкого, взорвался фугас. Плотницкий получил ранения. Также ранен ещё один человек, находившийся в автомобиле. Оба они доставлены в больницу.

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