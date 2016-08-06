Москва, 6 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В Москве на Кутузовском проспекте в районе одноименной станции метро группа неизвестных, находившаяся в двух автомобилях марки Mercedes, открыла стрельбу. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Из какого именно оружия велась стрельба, пока не установлено. Стрелявшим удалось скрыться от стражей порядка.

В настоящее время полиция проводит розыск автомобилей, на которых стрелявшие скрылись. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.