Руан, Франция, 6 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Причиной пожара в баре Cuba Libre, унесшего жизни как минимум 13 человек, мог стать праздничный торт со свечками. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает ВВС.

pixabay.com Праздничный торт

Напомним, в баре Cuba Libre во французском городе Руане на севере страны проходила частная вечеринка по случаю дня рождения одного из посетителей. В баре вспыхнул пожар. Погибли 13 человек. Шестеро получили ранения, состояние одного из раненых медики оценивают как критическое.

Всем погибшим было от 18 до 25 лет. Сейчас на месте трагедии работают эксперты и спасательные службы. По всей видимости, молодые люди умерли от отравления ядовитыми веществами, которые при горении выделял потолок бара.