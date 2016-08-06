Южно-Сахалинск, 6 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, на Сахалине Российское движение школьников представило свои разработки в области военно-патриотического воспитания на встрече руководителей военно-патриотических клубов Дальневосточного федерального округа.

Shelkovoy Логотип Российского движения школьников

На семинар по работе военно-патриотических объединений на 2016−2020 гг. собрались более 60 специалистов в сфере патриотического воспитания из Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского края, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.

«Основная цель семинара — рассказать о программе патриотического воспитания на ближайшие годы, о передовых методиках, а также обменяться опытом, — рассказал директор военно-патриотического центра «Вымпел» Святослав Омельченко. — У Российского движения школьников в этой сфере есть достаточно перспективных наработок, на которые мы хотели бы обратить всеобщее внимание, ведь уже с 1 сентября движение начинает работу в школах по всей стране, в том числе по военно-патриотическому направлению».

Участники семинара также прослушали лекции ведущих российских специалистов по современной геополитической обстановке, формированию системы патриотического воспитания молодежи в России. В ходе встречи была затронута тема финансовой поддержки, социального проектирования и взаимодействия с органами государственной власти. По словам организаторов, немалый интерес участников вызывают вопросы организации лагерей-экспедиций в соответствии с современными нормами и требованиями, а также работа по направлению «Антитеррор и современная молодежь». Лекцию об этом представил Национальный антитеррористический комитет.

В рамках семинара прошли и практические занятия: тренинг на командообразование, психологические тренинги и отработка практических навыков проведения лагерей-экспедиций.

По итогам семинара планируется организовать военно-патриотический лагерь для детей Сахалинской области. В смене примут участие более 100 ребят, которые познакомятся с межрегиональной комплексной программой «Честь имею!».