Душанбе, 6 августа, 2016, 09:09 — ИА Регнум.



mil.ru Российские солдаты в Таджикистане

«Так как жертвой нападения стал российский военнослужащий, власти Таджикистана должны провести объективное расследование и дать правовую оценку в соответствии с действующим законодательством», — заявил политолог из Киргизии Игорь Шестаков, комментируя ИА REGNUM убийство российского военнослужащего в Таджикистане.

Эксперт отметил, что роль и значение российской военной базы не только для Таджикистана, но и в целом для обеспечения безопасности южных рубежей СНГ, является ключевой — особенно, если учитывать достаточно сложную общественно-политическую обстановку в соседнем Афганистане. По его словам, об этом неоднократно заявляло и само руководство Таджикистана.

«Не думаю, что этот печальный инцидент будет иметь негативные последствия для имиджа российской военной базы в этой среднеазиатской стране. В целом, присутствие российских военных в стране вызывает понимание у населения», — подчеркнул аналитик.

В подтверждение своих слов собеседник редакции привел ситуацию, когда осенью 2015 года из Куляба в Душанбе был передислоцирован мотострелковый полк российских военных.

«По информации местных СМИ, эта новость всколыхнул все население Куляба, потому что российская воинская часть, располагавшаяся в этом городе, за долгие годы создала дружеские и тесные связи с местным населением, и, как выяснилось, рвать их жители не хотят. Это достаточно яркий пример отношения к российскому военному присутствию. В этой связи можно говорить о единичности подобных инцидентов», — добавил он.

Игорь Шестаков отметил, что подобные случаи происходили и в Киргизии. «Но они разрешались, прежде всего, на дипломатическом уровне, и не служили поводом для ослабления российско-киргизского военного сотрудничества, которое является одним из определяющих факторов развития двухстороннего межгосударственного взаимодействия», — подытожил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 201-я военная база в Таджикистане дислоцирована в двух городах — Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военного контингента составляет около шести тысяч человек. Присутствие российских военных в Таджикистане продлится до 2042 года. Авиабаза «Кант» расположена в Чуйской области в 22,5 км к востоку от столицы Киргизии. Контингент российской военной базы включает в себя порядка 500 военнослужащих и обслуживающего персонала. По условиям договора от 2009 года база будет находиться на территории Киргизской Республики до 2058 года, с возможным продлением срока до 2083 года.