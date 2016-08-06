Руан, Франция, 6 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Во французском городе Руан на севере стране произошел пожар в одном из местных баров. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает AFP.

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Сообщается, что пожар возник в баре Le Cuba Librе, в котором группа молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет отмечала день рождения одного из них.

Что послужило причиной пожара, устанавливается.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 13 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.