Эр-Рияд, 6 августа, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Саудовская Аравия продолжает демпинговать на азиатском нефтяном рынке. На минувшей неделе королевство снизило цены на свою нефть для Азии в диапазоне от $0,7 до $1,3 за баррель в зависимости от сорта нефтепродуктов. Об этом сегодня, 6 августа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

publicdomainpictures.net Добыча нефти

Эр-Рияд снижает цены для того, чтобы укрепить свою конкурентоспособность относительно других игроков на мировом нефтяном рынке.

Во II квартале текущего года саудиты уступили лидерство Ираку по объему поставок нефти в Индию. Багдад поставил в Индию 11 млн тонн нефти — на 1 млн тонн больше, чем Саудовская Аравия.

На ключевом китайском рынке саудитам приходится конкурировать в основном с русскими. В июле Москва экспортировала в Поднебесную на 9% больше нефти, чем за аналогичный период 2015 года, — почти 4 млн тонн нефти. При этом саудовский экспорт нефти в Китай за июль упал на 14% — до 4,6 млн тонн нефти.