Омск, 6 августа, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Городу Омску сегодня, 6 августа, исполнилось 300 лет. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, президент России Владимир Путин поздравил омичей с праздником.

В. Морозова. Аdmomsk.ru Омск празднует 300-летие

Поздравительную телеграмму от главы государства 5 августа на торжественном собрании, открывающем праздничные мероприятия, зачитал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 300-летием основания Омска. Древняя Омская крепость была заложена в 1716 году при впадении реки Омь в Иртыш — как форпост Российского государства в Западной Сибири. За прошедшие десятилетия и века город вырос в крупный промышленный, культурный, научный и образовательный центр, вписал немало достойных страниц в ратную и трудовую летопись страны. Особая глава его истории — Великая Отечественная война, когда омичи мужественно сражались на фронтах и самоотверженно работали на Победу в тылу», — говорится в поздравлении главы государства.

Также омичей поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он заявил, что будет и дальше приезжать в Омск, чтобы продолжать реализацию начатых и новых проектов. Речь идет о продолжении реконструкции Старой крепости, театра Галерки, создании в Омске сибирского филиала Эрмитажа, новых центров культуры.

«Мы, разумеется, обязаны довести до логического завершения. Дорожные карты по каждому объекту составлены, графики есть, будем выполнять. Я хотел бы пожелать жителям, прежде всего, чтобы город процветал, чтобы все складывалось благополучно, и, конечно, росло благосостояние наших омичей. Сегодняшней датой празднование 300-летия не заканчивается», — подчеркнул губернатор Омской области Виктор Назаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэра Омска Вячеслава Двораковского попросили оценить подготовку к празднику по пятибалльной шкале. По словам градоначальника, основную программу «город выполнил в полном объеме». «Я бы поставил «удовлетворительно», — сказал мэр.