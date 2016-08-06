Москва, 6 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не оставляет надежд попасть на XXXI летние Олимпийские игры, которые уже начались в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом она накануне, 5 августа, написала в своем Instagram.

Tab59 Елена Исинбаева

Исинбаева сообщила, что до сих пор нет никакой ясности в ситуации с российскими легкоатлетами. Она не бросает тренировки, так как надеется, что эта несправедливость вот-вот закончится.

Прыгунья недоумевает по поводу поведения спортивных чиновников из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые не допускают её до соревнований, при этом не выдвинули против нее каких-либо внятных обвинений.

«Я не хочу сдаваться и просто принимать такое несправедливое и подлое решение со стороны IAAF в отношении меня!» — пишет Исинбаева. Она подчеркивает, что если есть хоть один шанс выступить в Рио, то его надо использовать.

Также Исинбаева заявила, что единственной претензией к ней, которую высказал Международный олимпийский комитет (МОК), было то, что она два года жила и тренировалась в России.