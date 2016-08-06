Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Во время торжественной церемонии открытия XXXI летних Олимпийских игр на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) болельщики освистали исполняющего обязанности президента Бразилии Мишеля Темера. Церемония открытия проходила сегодня в 2:00 по московскому времени. Темер, который является исполняющим обязанности президента, вместо отстраненной от должности Дилмы Руссефф, обратился к собравшимся с 10-секундной речью, объявив, что Игры открыты. Со всех трибун во время его короткого выступления звучал неодобрительный гул и свист. Многие кричали: «Долой Темера!», сообщает ТАСС.

Agência Brasil Мишел Темер и Дилма Руссефф

Стоит отметить, что политик ранее уже заявлял, что, скорее всего, его недружелюбно встретят на церемонии открытия Олимпиады. При этом Темер подчеркнул, что все равно исполнит свой долг, писало ранее издание Zero Hora.

Политический кризис в Бразилии до сих пор продолжается. Президент Руссефф была отстранена от должности, и в отношении нее инициирована процедура импичмента. Её обвиняют в коррупции. Стоит отметить, что ряд политиков, начавших кампанию против Руссефф, сами являются фигурантами уголовных дел о коррупции.