Москва, 6 августа, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Участок Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Владыкино» до станции «Савёловская» закрыт для пассажиров в субботу, 6 августа. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

mos.ru Московский метрополитен

В течение всего дня будут закрыты станции «Дмитровская», «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская». Движение поездов будет осуществляться только на участках от станции «Алтуфьево» до «Владыкино» и от станции «Савеловская» до «Бульвара Дмитрия Донского».

Для проезда организуется бесплатный маршрут автобуса «М» с остановками у станций метро «Савёловская», «Дмитровская», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская» и «Владыкино».

Как пояснили в пресс-службе, ограничение движения введено в связи с подключением технологического оборудования на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии и пересадки на станции «Петровско-Разумовская».

В обычном режиме метрополитен возобновит работу с утра воскресенья, 7 августа.