Страсбург, Франция, 6 августа, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу против Украины по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе 17 июля 2014 года, пишет газета «Коммерсантъ».

advturbin.ru Европейский суд по правам человека

Иск подали родственники погибших пассажиров — граждане Германии. В своём заявлении они указали на то, что «самолёт был под контролем украинской службы воздушного транспорта и управлялся лицензированным и квалифицированным экипажем», власти Украины «знали об опасности полётов над зоной военного конфликта», но не закрыли пространство, что привело к смерти их родственников.

Отмечается, что заявителям предстоит убедить ЕСПЧ, что они исчерпали средства правовой защиты в украинских судах, как того требует Европейская конвенция по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто из них не выжил.