Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Олимпийские игры успешно стартовали (три дня играют футболистки и футболисты), красочно открылись, и теперь каждый день будет разыгрываться от 12 до 30 комплектов медалей ежедневно.

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Медали олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро

В первый день Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Вид спортаДисциплина
Велоспорт (1 комплект)Мужчины, шоссе, групповая гонка
Дзюдо (2 комплекта)Женщины, до 48 кг
Мужчины, до 60 кг
Плавание (4 комплекта)Мужчины, 400 м комплексное плавание
Мужчины, 400 м вольный стиль
Женщины, 400 м комплексное плавание
Женщины, эстафета, вольный стиль, 4×100 м
Стрельба (2 комплекта)Женщины, пневматическая винтовка 10 м
Мужчины, пневматический пистолет, 10 м
Стрельба из лука (1 комплект)Мужчины, командное первенство
Тяжёлая атлетика (1 комплект)Женщины, до 48 кг
Фехтование (1 комплект)Женщины, шпага, индивидуальное первенство