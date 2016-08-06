Олимпиада в Рио: 6 августа разыграют 12 комплектов медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Олимпийские игры успешно стартовали (три дня играют футболистки и футболисты), красочно открылись, и теперь каждый день будет разыгрываться от 12 до 30 комплектов медалей ежедневно.
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Медали олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
В первый день Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
|Вид спорта
|Дисциплина
|Велоспорт (1 комплект)
|Мужчины, шоссе, групповая гонка
|Дзюдо (2 комплекта)
|Женщины, до 48 кг
|Мужчины, до 60 кг
|Плавание (4 комплекта)
|Мужчины, 400 м комплексное плавание
|Мужчины, 400 м вольный стиль
|Женщины, 400 м комплексное плавание
|Женщины, эстафета, вольный стиль, 4×100 м
|Стрельба (2 комплекта)
|Женщины, пневматическая винтовка 10 м
|Мужчины, пневматический пистолет, 10 м
|Стрельба из лука (1 комплект)
|Мужчины, командное первенство
|Тяжёлая атлетика (1 комплект)
|Женщины, до 48 кг
|Фехтование (1 комплект)
|Женщины, шпага, индивидуальное первенство