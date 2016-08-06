Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Олимпийские игры успешно стартовали (три дня играют футболистки и футболисты), красочно открылись, и теперь каждый день будет разыгрываться от 12 до 30 комплектов медалей ежедневно.

picworld.ru Медали олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро

В первый день Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро будут разыграны медали в следующих дисциплинах: