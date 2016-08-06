Тегеран, 6 августа, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Причиной взрыва на газопроводе в городе Гонаве на юге Ирана, который произошел в субботу утром, стала разгерметизация системы, версия теракта исключена. Об этом 6 августа, со ссылкой на официальное заявление губернатора провинции Бушер, сообщает Reuters

Якутск.рф Огонь

Губернатор Бушера Али Пакнеджад также подтвердил гибель одного и ранение троих человек. Ранее официальные лица отрицали наличие пострадавших людей в результате инцидента.

Сообщается также, что в Гонаве создан кризисный центр по расследованию и устранению последствий взрыва, работают пожарные бригады. Эвакуация поселений, расположенных вблизи места взрыва, не планируется.