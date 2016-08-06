Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности президента Бразилии Мишель Темер объявил XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро открытыми. Торжественная церемония открытия Олимпиады прошла на знаменитом футбольном стадионе «Маракана».

eju.tv Мишель Темер — временно исполняющий обязанности президента Бразилии

В Играх-2016 примут участие более 12 тысяч спортсменов, представляющих 207 стран, что является рекордом для летних Олимпиад. На соревнованиях будет разыграно 306 комплектов медалей в 28 видах спорта.

Олимпийский игры будут проходить до 21 августа.