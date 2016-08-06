Сан-Франциско, США, 6 августа, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Инженер Крис Урмсон, отец-основатель проекта Google по созданию «беспилотного» автомобиля, принял решение об увольнении. Об этом 6 августа Урмсон сделал написал в своём блоге, сообщает Bloomberg.

News.at Безработный

По словам Урмсона, он вынужден уйти, «двигаться дальше и посмотреть на ситуацию извне». Руководство компании подтвердило информацию об увольнении Урмсона.

Комментаторы считают, что решение было принято под давлением руководства компании: менеджеры недовольны, что тестовые испытания автомобилей проекта, существующего с 2009 года, так и не привели к созданию безопасного прототипа. Это предположение подтверждает тот факт, что решение было принято после последней аварии «беспилотного» автомобиля, о которой ИА Regnum сообщило вчера: тестовый «гугломобиль» столкнулся с автомобилем Mitsubishi на улицах Лос-Анджелеса. До этого в феврале 2016 года, в калифорнийском Маунтин Вью, «беспилотный» автомобиль Google столкнулся с автобусом. Количество аварий «гугломобиля» на тестовом полигоне не известно.

Кроме того, проблемы проекта могут быть связаны с ситуацией вокруг главного конкурента автомобиля Google, автомобиля Tesla Model S: 7 мая 2016 года в США произошло ДТП со смертельным исходом, причиной которого называют сбой в работе «беспилотника». Если «вина» автопилота машины в инциденте подтвердится в ходе расследования, это будет означать тяжелые последствия для всей отрасли.