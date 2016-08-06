Руан, Франция, 6 августа, 2016, 05:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек стали жертвами пожара в одном из баров во французском Руане, передаёт Paris-Normandie.

laviequercynoise.fr Пожарная машина

Трагический инцидент произошёл в ночь на субботу, 6 августа, в баре Cuba Libre. По предварительным данным, возгорание произошло в подвальном помещении здания. Причина произошедшего выясняется.

Установлено, что заведение была закрыто на частную вечеринку. Жертвами пожара стали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые отмечали в баре день рождения.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники экстренных служб.