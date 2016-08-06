Анкара, 6 августа, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции гражданку Германии по подозрению в связях с движением оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки военного переворота в стране, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

diariodecaracas.com За решеткой

По информации издания, о произошедшем уведомлён МИД Германии, посольство страны в Анкаре пока безуспешно пытается выйти на связь с задержанной.

На данный момент неизвестно, проживала ли гражданка Германии в Турции или находилась на территории страны проездом. Подробностей о личности задержанной женщины не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Стамбула 4 августа выдал формальный ордер на арест Фетхуллаха Гюлена, проживающего в настоящее время на территории США. По сообщению проправительственного турецкого агентства Anadolu, суд обвинил оппозиционного проповедника в «заказе попытки государственного переворота 15 июля». Сам Гюлен называет обвинения турецкого руководства «безответственными и ошибочными».

Власти Турции добиваются экстрадиции Гюлена из Соединённых Штатов. 5 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашинтон планирует отказать Анкаре в выдаче оппозиционера, поскольку считает недостаточными представленные турецкой стороной доказательства его причастности к попытке военного переворота.

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