Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Сборная России прошла на параде спортсменов в ходе церемония открытия летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Флаг Российской Федерации во главе колонны пронёс олимпийский чемпион, волейболист Сергей Тетюхин.

championat.com Сборная России

Всего в рамках церемонии по знаменитому футбольному стадиону «Маракана» в Рио пройдут более 12 тысяч спортсменов, представляющих 207 стран, что станет рекордом для летних Игр.

Напомним, XXXI летние Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут в период с 5 по 21 августа.