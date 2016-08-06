Хиросима, Япония, 6 августа, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Церемония, посвященная памяти жертв первой в истории человечества атомной бомбардировки 6 августа 1945 года состоялась сегодня, 6 августа, в Парке мира в Хиросиме, сообщает Reuters.

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Мероприятие началось с сигнала колокола, который прозвучал в 8:15 утра — ровно в это время 71 год назад, 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму. 50 тысяч участников почтили память жертв трагедии минутой молчания, после чего к собравшимся обратились мэр города и премьер-министр Японии.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи напомнил собравшимся о «мужественном поступке американского президента Барака Обамы», который стал первым американским президентом, принесшим извинения японскому народу за атомные бомбардировки в 1945 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал об «ответственности всех в настоящем за трагические события в прошлом» и призвал мировых лидеров «работать в направлении мира, свободного от ядерного оружия».

В результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые осуществили США 6 и 9 мая 1945 года от ядерного взрыва и впоследствии от лучевой болезни погибли сотни тысяч японцев. Считается, что ужасающие последствия бомбардировок окончательно сломили дух японцев, союзников Гитлера во Второй мировой войне. Япония окончательно капитулировала 15 августа 1945 года. Бомбардировки Хиросимы и Нагосаки до сих пор являются первым и последним в истории случаем военного применения ядерного оружия.