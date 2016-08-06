Тегеран, 6 августа, 2016, 04:02 — ИА Регнум. Официальные лица Ирана прокомментировали взрыв газопровода на юге страны 6 августа, сообщает Reuters.

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В эфире государственного телевидения страны прозвучали заявления иранских официальных лиц, сообщивших подробности инцидента. По озвученной информации, взрыв не был терактом, в результате инцидента никто не погиб. В данный момент на месте взрыва работают пожарные, эвакуация близлежащих населенных пунктов не требуется.

Взрыв на газопроводе в районе иранского города Гонаве произошел рано утром в субботу 6 августа. Информация о пострадавших в результате взрыва пока не подтверждается.