Лондон, 6 августа, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Прокуратура Великобритании предъявила обвинение молодому гражданину Норвегии сомалийского происхождения, напавшему с ножом на прохожих 3 августа в центре Лондона, передаёт телерадиокомпания Би-би-си.

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Сообщается, что 19-летний Закария Булхан обвиняется в убийстве человека и покушении на убийство ещё пятерых. Процесс по его делу назначен уже на 6 августа.

Как передавало ИА REGNUM, поздно вечером 3 августа молодой человек, вооружённый ножом, совершил нападение на прохожих на Рассел-сквер в Лондоне. В результате нападения погибла женщина, которая была гражданкой США, ещё пять человек получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Правоохранительные органы Лондона связывают произошедшие с психическим расстройством юноши.