Панама, 6 августа, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Экономист Джозеф Стиглиц принял решение покинуть комиссию по расследованию экономических преступлений, связанных с Панамским оффшором. Об этом Нобелевский лауреат заявил 6 августа в интервью журналистам Reuters.

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По словам Стиглица, в течение всего времени работы в комиссии он сталкивался с давлением официальных лиц и представителей бизнес-структур, но принять окончательное решение о выходе из группы его вынудил отказ Панамского правительства публиковать результаты расследования.

«Я был уверен, что правительство намерено довести дело до конца… Удивительно, что они так с нами поступили», — заявил Стиглиц.

Экономист считает, что правительство Панамы пошло на поводу у тех, кто «делает прибыль благодаря непрозрачной экономической системе Панамы».

Также стало известно, что вслед за Стиглицем комиссию решил покинуть швейцарский эксперт по вопросам коррупции Марк Пит.

Как сообщало ИА REGNUM, о «Панамском досье» — архиве документов, связанном с панамским оффшором Mossack Fonseca впервые сообщила газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году. Результаты журналистского расследования, опубликованные 3 апреля 2016 года, вызвали международный скандал — согласно информации, озвученной журналистами, в оффшоре обнаружились фирмы, аффилированные с рядом действующих и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.

В мае 2016 года часть документов была открыта для публичного доступа. Комиссия, в состав которой входил Стиглиц, была создана по инициативе президента Панамы Хуана Карлоса Варелы в июне 2016 года и должна была дать «окончательный вердикт» по материалам «Панамского досье».