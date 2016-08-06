Симферополь, 23 мая, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Террорист, готовивший подрыв железнодорожных путей в Крыму, погиб из-за срабатывания собственной бомбы. Об этом глава республики Сергей Аксёнов сообщил 23 мая в эфире телеканала «Крым 24».

РИА Новости/Алексей Майшев

По его словам, на полуострове задержали все группы, которые пытались устроить теракты.

«Последний подорвался сам, пытавшись совершить теракт в Кировском районе. Хотели совершить теракт на железной дороге», — сказал Аксёнов.

Он подчеркнул, что всех, кто угрожает жизни жителей региона и России, ждёт только «тюрьма или смерть». После объективного разбирательства террористов следует задерживать живыми или мёртвыми, добавил глава Крыма.

Аксёнов также заявил, что никто из тех, кто пытается каким-либо образом запугать крымчан, ничего не добьётся. Он рассказал, что сам пережил за минувший год четыре покушения. Всех преступников задержали.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ России 16 мая информировала о предотвращении теракта в Крыму. Двое украинских агентов ― мужчина и женщина — намеревались подорвать железнодорожные пути в Ленинском районе Крыма. Их задержали в момент совершения преступления.

8 мая стало известно о том, что в Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге. Известно, что мужчина начал подготовку к осуществлению теракта в декабре 2023 года. Его куратор в ходе общения в интернете обучил задержанного изготавливать самодельные взрывные устройства и обращаться с ними.