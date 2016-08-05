Москва, 6 августа, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Режим перемирия в Сирии 5 августа нарушался восемь раз на территории провинций Дамаск, Деръа и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru .Информационный бюллетень Минобороны РФ

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Нашабия, Хауш-Насри, Арбил, Джаубар, Кабун, Эр-Рихан в провинции Дамаск. В провинции Деръа вооружёнными формированиями «Сирийской свободной армии» из РСЗО обстрелян населённый пункт Изра. В провинции Латакия вооружённой группировкой «Ахрар аш-Шам» из миномётов и зенитных установок обстрелян населённый пункт Таума», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из самодельной артиллерии и миномётов обстреляли населённые пункты Хай-эль-Ансари, Ансар и Кафр-Хамра, торговый центр «Кастелло», квартал Ашрафия и аэропорт «Эн-Найраб» в городе Алеппо», — информируют в Минобороны.

Кроме этого, обстрелам террористов подверглись населённые пункты Арбил, Хараста, Джаубар, Хутейта-эль-Джараш, Бахария и Замалька провинции Дамаск, Телль-Антар провинции Деръа, Шиллиф провинции Латакия, тайр-Маала провинции Хомс, Эль-Хамадия провинции Эль-Кунейтра, а также аэродром «Хама» в провинции Хама.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.