Буэнос-Айрес, 6 августа, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Суд вынес повторное требование об аресте Эбе де Бонафини, лидера женщин-антифашистов Аргентины. Об этом 5 августа сообщает Associated Press.

Quedigital.com.ar Эбе де Бонафини — лидер движения «Матери с площади Мая»

Требование об аресте было подтверждено судьей Марсело Мартинесом, который заявил журналистам, что, несмотря на возраст Бонафини и протест её сторонников, суд «не видит другого выхода» — подозреваемая несколько раз не явилась для дачи показаний по делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке ареста антифашистского лидера в четверг 4 августа. Тогда сторонницам Бонафини, главы организации «Матери Пласа-де-Майо», удалось «отбить» её у полиции — женщины не подпустили сотрудников полиции к штаб-квартире организации, и вывезли 87-летнюю правозащитницу на фургоне в неизвестном направлении.

Эбе де Бонафини обвиняется в хищении части средств, направленных организации «Матери Пласа-де-Майо» в качестве гранта на социальное строительство. Сторонники Бонафини называют дело сфабрикованным и политическим — правозащитница выступает с резкой критикой правительства Маурисио Макри, которого она считает «наследником хунты».

Организация «Матери Пласа-де-Майо», которую возглавляет Бонафини, объединила матерей, потерявших сыновей во время диктатуры 1976−1983 годов. Активисты движения занимаются правозащитной деятельностью — помощью жертвам террора, расследованием военных преступлением, гуманитарной помощью, работой с социально уязвимыми слоями населения.