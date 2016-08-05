Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 02:40 — ИА Регнум. На стадионе «Маракана» в бразильском Рио-де-Жанейро проходит торжественная церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр, которые пройдут в период с 5 по 21 августа.

Олимпийские Игры — 2016 в Рио-де-Жанейро

В рамках церемонии по знаменитому футбольному стадиону пройдут более 12 тысяч спортсменов, представляющих 207 стран, что станет рекордом для летних Игр.

До настоящего времени неизвестно, кто именно зажжёт огонь Олимпиады-2016. По информации СМИ, вместо легендарного бразильского футболиста Пеле, это право могли получить теннисист Густаво Куэртен или марафонец Вандерлей Кордейру.

Олимпийский огонь, напомним, прибыл в Рио-де-Жанейро 3 августа.

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