Кишинёв, 6 августа, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Мэр молдавского города Оргеев, бизнесмен Илан Шор, являющийся супругов российской певицы Жасмин 5 августа был освобожден из-под стражи в Кишиневе и помещен под домашний арест сроком на 30 дней. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято Апелляционной палатой молдавской столицы.

Чурбан Илан Шор

Прокуроры, требовавшие оставить Шора под арестом, выразили несогласие с решением суда. Они считают, что Шор может оказать влияние на свидетелей по делу об отмывании денег и причастности к краже 1 млрд. евро из банковской системы страны, в рамках которого Шор является одним из главных обвиняемых.

Адвокаты Шора, впрочем, тоже остались недовольны решением суда. Они требовали полного освобождения Шора.

Напомним, весной 2015 года Илана Шора уже арестовывали. Ему официально было предъявлено обвинение по делу о выводе суммы порядка 1 млрд евро из молдавского Banca de Economii, административный совет которого он возглавлял. Однако в мае 2015 года Илан Шор был выдвинут движением «Равноправие» в качестве кандидата в мэры Оргеева — райцентра в центральной части Молдавии. Регистрация в качестве кандидата на местных выборах позволила ему ходатайствовать об освобождении его из-под домашнего ареста, под которым он тогда находился в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Осенью того же года Шор написал донос против экс-премьера Владимира Филата, который после этого был арестован по обвинению в коррупции. Он заявил, что Филат причастен к выводу денег из банковской системы, и что сам Шор передал Филату в качестве взяток большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн. После этого мэра Оргеева более полугода провел на свободе, однако в мае 2016 года был снова помещен под арест.