Анкара, 6 августа, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Власти Турции планируют упразднить верховные военные суды в рамках усиления контроля над вооружёнными силами и судебной системой. Об этом сообщил высокопоставленный представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Ахмет Ийимая в интервью агентству Reuters.

d.haberciniz.biz Судейская мантия

По его словам, реформы в Турции предполагают в перспективе объединение веровных судов. В дальнейшем также не исключается упразднение военного административного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и государственных структур, арестованы или лишились своих постов тысячи человек, ужесточён контроль над СМИ, целый ряд которых был закрыт.

Читайте также: Минобороны Турции: Реструктуризация армии предотвратит перевороты