Кишинёв, 6 августа, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти подписал указ об объявлении 13 августа 2016 года днем национального траура в связи с уходом из жизни королевы Румынии Анны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавской президентуры.

bagnet.org Флаг Молдавии

«В это день во всех населенных пунктах страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств Молдавии за рубежом будут приспущены государственные флаги. Кроме того, в 10.00 в память о монаршей особе будет объявлена минута молчания», — отметили в пресс-службе Тимофти. Какое отношение румынская монаршая особа имеет к Молдавии, там не уточнили.

Стоит отметить, что 13 августа 2016 в Румынии состоятся похороны королевы Анны. Она 1 августа скончалась в возрасте 92 лет в швейцарской больнице. С королем Румынии Михаем I она познакомилась в 1947 году. Через несколько месяцев король Михай под давлением коммунистических властей Румынии отрекся от престола, монархия была отменена. В следующем году Михай и Анна поженились и эмигрировали в Швейцарию.

В 1997-м, после ухода с поста президента Иона Илиеску, Михай восстановил румынское гражданство. В настоящее время королю Румынии Михаю 94 года, и он является последним живым кавалером высшего советского военного ордена «Победа». Королевская семья имеет значительное политическое влияние в Румынии, и в Бухаресте периодически даже звучат призывы вернуться к монархии.

В начале 2016 года у монарха была диагностирована хроническая лейкемия с метастазами в крови. Полномочия выступать от своего имени и от имени королевской семьи Михай I передал старшей дочери Маргарите.