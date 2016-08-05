Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Огонь Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро на церемонии открытия может зажечь бразильский теннисист Густаво Куэртен. Об этом сообщает интернет-портал UOL со ссылкой на источники среди организаторов.

Steff Густаво Куэртен на открытом чемпионате Франции по теннису — 2005

Ранее, напомним, стало известно, что легендарный бразильский футболист Пеле, которому врачи разрешили принятть участие в торжественной церемонии, не сможет зажечь олимпийский огонь в Рио-де-Жанейро.

«Я физически не в состоянии присутствовать на открытии Олимпийских игр. Как бразилец, я прошу, чтобы бог благословил всех тех, кто участвует в этом великом событии», — сообщил Пеле.

Как передавало ИА REGNUM, церемония открытия летних Олимпийских игр пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Она должна начаться в 2:00 6 августа по московскому времени.